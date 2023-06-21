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آلية لوقف استقبال طلبات التعيين في ديوان الخدمة

منذ 3 ساعات
آلية لوقف استقبال طلبات التعيين في ديوان الخدمة

وطنا اليوم:قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الأربعاء، إن ديوان الخدمة سيعلن عن آلية لوقف استقبال طلبات التعيين اعتبارا من نهاية العام الحالي.
وأضاف الناصر، أن ديوان الخدمة سينسحب من بعض مسؤوليات التعيين وستعطى للدوائر صلاحية الإعلان عن الشواغر، وذلك في تصريح للمملكة.
وأوضح أن هناك خطة متكاملة للانتقال في دور الديوان ومسؤولياته في الوضع الحالي إلى دور جديد وهو ما كان يجب أن يقوم به الديوان في الفترة الماضية.
ولفت إلى أنها عملية تحول وليس فقط تطوير أو تغيير، مشيرا إلى وجود أدوار ومسؤوليات يجب أن ينسحب منها الديوان مثل بعض القضايا المرتبطة في الإجراءات التنفيذية في التعيين.
وتابع أن ديوان الخدمة سيكون دوره في التوجيه والمراقبة والمساعدة الفنية في إجراء التعيينات.
وكشف رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في وقت سابق، عن انتهاء ديوان الخدمة المدنية نهاية العام


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