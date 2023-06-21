الخصاونة يدافع عن الحكومات السابقة ويتساءل : مين قال إنه في تعديل وزاري؟

وطنا اليوم:دافع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، عن الحكومات السابقة مؤكداً عدم وجود تقصير في مجال التسويق للأردن سياحياً.

وقال الخصاونة في ندوة حوارية شبابية في الجامعة الأردنية إن الحكومات السابقة لم تقصر لتسويق الأردن سياحياً.

وقال: “أحد وزراء السياحة السابقين كان له بصمة وفضل كبيرين وتحديداً عام 2018 / 2017 حيث خاض معركة للتسهيل عمل الشركات في مجال الطيران قليل التكاليف والطارئ”.

وأضاف الخصاونة:” هذا الوزير قبل عهد حكومتي، وهو وزير لم يعد وزيراً حالياً وكان لها بصمة في عدد السياح”.

وتابع يقول: “لا ارى أن هناك تقصيراً في الترويج، ربما كان هناك تقصيراً في تطوير المنتج السياحي”.

واستغرب رئيس الوزراء بشر الخصاونة سؤال أحد المشاركين في الندوة الحوارية المقامة في الجامعة الأردنية حول وجود تعديل وزاري قائلا: “مين قال إنه في تعديل وزاري”.

وكان السؤال: “هل سنرى دور حقيقي للشباب في التعديل الوزاري القادم.؟”

وقال الخصاونة: “الأدبيات الدستورية تقول إن من يأمر بإنفاد التعديل الوزاري هو الملك”.

وتمنى الخصاونة أن يكون هنالك من فئة الشباب في حكومته