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الخصاونة: لا يليق برئيس وزراء ان يقول “القادم اسوأ”

منذ 3 ساعات
الخصاونة: لا يليق برئيس وزراء ان يقول “القادم اسوأ”

 

 

وطنا اليوم –  قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الاربعاء، بأن اهداف منظومة التحديث الاقتصادي تعتبر طموحة وصعبة للغاية في ظل “الكوابح” المفروضة محليًا بسبب التأثر بالاقتصاد العالمي، مشيرًا بأن تحقيق 60% – 70% من هذه الاهداف يعتبر نجاحًا.

ولفت خلال لقاء حواري في الجامعة الأردنية بأن برنامج التحديث الاقتصادي يستهدف بشكل اساسي توليد مليون فرصة عمل بحد الاقصى بنهاية عشر سنوات.

وبرر الخصاونة مقولته المشهورة “اجمل الأيام لم تأتي بعد”، قائلاُ “لا يليق برئيس وزراء ان يقول القادم اسوأ وان قالها يحمل حاله ويروح”، مبينًا بأن الحكومة تعمل بصدق لتحقيق ذلك.


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