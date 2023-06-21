رئيس الوزراء يكشف عن طموحه بعد تخرجه من الجامعة

وطنا اليوم:كشف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن طموحه بعد تخرجه من الجامعة.

وقال الخصاونة خلال لقائه عددا من الشباب اليوم الاربعاء في الجامعة الأردنية، إن طموحه في اليوم الثاني من تخرجه من الجامعة كان أن يصبح وزيرا.

وأضاف أنه عند تولي أول موقع وزاري كان عمره 47 عاما، وكان ذلك بعد 27 عاما من الخدمة في الحكومة، واعتبر أنه من الاصغر سنا الذين تولوا مواقع وزارية.

وتابع، “طموح ثاني يوم من التخرج استغرق 27 عاما”

وأشار إلى أن بعض الإفراط بالوعود وعدم القدرة على تحقيقها أدى إلى فجوة بين مؤسسات الدولة والشباب، مضيفا ” لا يوجد وصفات سحرية للحلول وهي دائما تأتي بشكل منهجي متدرج”.

وأوضح الخصاونة أن المجتمع الأردني مجتمع فتي تقريبا، إذ أن 65 في المئة تحت سن الثلاثين، وتابع “مستقبلنا أفضل في أطر مسارات التحديث الثلاث”

ودعا الشباب إلى المشاركة السياسية فهي باب للمشاركة في صنع القرار الاقتصادي، مبينا أن الدولة برمتها خلف كسر المحظور للعمل الحزبي والسياسي بشكل عام.

وأعلن الخصاونة، أن الجامعة الأردنية دخلت للمرة الاولى ضمن التصنيف الدولي لأفضل 500 جامعة في العالم.

وقال الخصاونة، “الجامعة وللمرة الأولى وجدت لها مكانا في التصنيف الدولي لأفضل 500 جامعة في العالم”، مشيرا إلى أنه سيتم الاحتفال بذلك وإعلان التصنيف الأسبوع المقبل في دبي