تشييع جثمان الشهيد الطيار علي الحراسيس

وطنا اليوم:شيع الأردنيون، ورفقاء السلاح في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، الثلاثاء الشهيد الطيار الرائد علي الحراسيس الذي قضى إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة ظهر الاثنين.

وأقيمت صلاة الجنازة على الشهيد بعد صلاة ظهر اليوم، فيما توجه المشيعون الى مقبرة سحاب الاسلامية حيث سيوارى جثمانه هناك.

وكان مصدر عسكري مسـؤول فـي القيادة العامة للقـوات المسـلحة الأردنية – الجـيش العربـي، أعلن عن استشهاد الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الشهيد “لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحُسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون”