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صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الخميس

منذ 4 ساعات
صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الخميس

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن بصرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي يوم الخميس 22 حزيران المقبل.
وقال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي أنس القضاة ، إن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
واكد القضاة، أنه لن يتم تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية للمتقاعدين عن شهر حزيران الحالي


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