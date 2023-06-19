الحكومة تحدد موعد عطلة عيد الأضحى في الأردن

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، بلاغاً رسميَّاً حدَّد بموجبه عطلة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من صباح يوم الثُّلاثاء الموافق للسَّابع والعشرين من حزيران 2023م وحتَّى مساء يوم السَّبت الموافق للأوَّل من تمُّوز 2023م.

واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك