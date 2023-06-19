مناشدة بالبحث عن أردني مفقـود

وطنا اليوم:ناشد ذوو الأردني موسى جلال عطيات ( 55 عاما )المواطنين للعثور عليه بعد خروجه من منزلهم عصر يوم السبت بمنطقة خريبة السوق جنوب العاصمة عمّان.

وعممت عائلة موسى صورة لابنهم موسى مشيرين إلى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصّة حيث يعاني من اختلال عقلي.

وأكد عم موسى تبليغ الجهات الأمنية بعد يوم واحد من تغيبه، دون التمكن من العثور عليه حتى اللحظة.

ونشرت العائلة أرقام هواتف راجية من يراه ويتعرف عليه التواصل بشكل مباشر عليهم:

0786322159

0790467924