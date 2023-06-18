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أخر المستجدات
05:36
“خارجية النواب” تلتقي السفير الكندي
05:25
الخلايلة يرعى إطلاق مشروع “تعزيز التعاون المؤسسي بين البرلمان والمجتمع المدني”
05:06
“تعليم النواب” تُناقش قرار الكويت وقف ابتعاث التخصصات الطبية إلى الأردن
02:46
الحبس ثلاث سنوات للمعتدين على الآبار الجوفية ومصادر المياه
01:49
رنا نظمي السعيد أميناً عاماً للجنة الأولمبية الأردنية
01:13
“العمل”: لا تأخير في إنجاز معاملات مكاتب الاستقدامتتعلق فقط بقطاع العاملين في المنازل
00:38
هذا رأي الافتاء في انشاء الكازينو
00:32
وزير التربية والتعليم: قيام مدرسة بالطلب من المعلمات تنظيم الحمل لتكون الولادة في العطلة الصيفية أمر معيب
00:29
الحمايدة يفتح النار في كل الاتجاهات على الهيئة المستقلة للانتخاب
00:19
الملتقى الثقافي للمكفوفين في معرض وفعاليات إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 يعقد في دبي في التاسع وحتى الحادي عشر من شهر تشرين اول القادم
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وزير التربية والتعليم: قيام مدرسة بالطلب من المعلمات تنظيم الحمل لتكون الولادة في العطلة الصيفية أمر معيب
منذ 6 ساعات
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24 ساعة
05:36
“خارجية النواب” تلتقي السفير الكندي
05:25
الخلايلة يرعى إطلاق مشروع “تعزيز التعاون المؤسسي بين البرلمان والمجتمع المدني”
05:06
“تعليم النواب” تُناقش قرار الكويت وقف ابتعاث التخصصات الطبية إلى الأردن
02:46
الحبس ثلاث سنوات للمعتدين على الآبار الجوفية ومصادر المياه
01:49
رنا نظمي السعيد أميناً عاماً للجنة الأولمبية الأردنية
01:13
“العمل”: لا تأخير في إنجاز معاملات مكاتب الاستقدامتتعلق فقط بقطاع العاملين في المنازل
00:38
هذا رأي الافتاء في انشاء الكازينو
00:29
الحمايدة يفتح النار في كل الاتجاهات على الهيئة المستقلة للانتخاب
00:19
الملتقى الثقافي للمكفوفين في معرض وفعاليات إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 يعقد في دبي في التاسع وحتى الحادي عشر من شهر تشرين اول القادم
21:11
وزير لبناني يهدد بقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية
17:09
اللواء المعايطة يودع بعثة حج الأمن العام
17:02
المؤتمر الاوروبي للقلب يصنف عملية قسطرة اجريت في مستشفى الحسين السلط كانجاز علمي ابداعي على مستوى العالم
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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من نحن