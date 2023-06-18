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وزير التربية والتعليم: قيام مدرسة بالطلب من المعلمات تنظيم الحمل لتكون الولادة في العطلة الصيفية أمر معيب

منذ 6 ساعات
وزير التربية والتعليم: قيام مدرسة بالطلب من المعلمات تنظيم الحمل لتكون الولادة في العطلة الصيفية أمر معيب

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