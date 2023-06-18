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فروقات ضخمة في اسعار الخضار يتحملها المواطن

منذ 11 ثانية
فروقات ضخمة في اسعار الخضار يتحملها المواطن

وطنا اليوم – قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، اليوم الأحد، إنه يوجد فروقات ضخمة جدا بين الأسعار التي يبيع بها المزارعون انتاجهم من الخضار وبين الأسعار التي يبيع التجار بها.

وأوضح خدام في حديث لـه أن صندوق البندورة يباع من المزارع لتجار السوق المركزي بـ 70 قرشا، في حين يشتري المواطن الأردني الكيلو الواحد بـ 70 قرشا.

وتابع أن المزارعين يعانون من فائض الانتاج وانخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن المزارعين هم الحلقة الأضعف والخاسرة في العملية التسويقية، إذ أنهم يبيعون بأقل من سعر التكلفة.

وطالب خدام بإنشاء أسواق موازية للاسواق الحالية، وتكون شعبية كبيرة، بالإضافة إلى أن يصبح البيع في الأسواق المركزية بالكيلو.

 


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