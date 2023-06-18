وفد يُمثل المجلس العربي للاختصاصات الصحية يزور مستشفى الجامعة الأردنية

وطنا اليوم – التقى نائب مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية للشؤون الطبية الأستاذ الدكتور نادر البصول، اليوم الأحد، وفداً يُمثّلُ المجلس العربي للاختصاصات الصحية برئاسة نائب رئيس لجنة البرامج والتدريب من الجمهورية اليمنية الأستاذ الدكتور عبد الكريم الزبيدي وعضوية كل من نائب لجنة الاختصاصات الدقيقة من سلطنة عُمان الأستاذ الدكتور فيصل العزري، وعضو لجنة البرامج والتدريب الأستاذ الدكتور عبدالله العمري؛ بحضور مدير دائرة الأشعة والطب النووي في المستشفى الأستاذ الدكتور أسامة سمارة واستشاريي الأشعة التشخيصية الأستاذ الدكتور عزمي الحديدي والدكتور عماد الطروانة؛ وتأتي هذه الزيارة بهدف اعتماد المستشفى لغايات تدريب الأطباء في اختصاص أشعة الآفات الورميّة.

ورحّب البصول بالوفد الزائر، مؤكّداً على سعي المستشفى الدائم لتحقيق رؤيته المتمثّلة بأن يكون قدوةً وداعماً للتعليم والتدريب والتطوير محلياً وعربيًا وعالميّاً، مع الحرص الكامل على وضع أعلى معايير للتعلّم الطبي وخلق فرص للتطوير المهني المُستمر وتزويد المُتدرّبين الطبيّين بتجرُبة استثنائية لخلق أطباء آمنين ومُختصّين في المُستقبل.

من جانبه، تحدّث سمارة حول استعداديّة المستشفى لتدريب أطباء الأشعة في برنامج الزمالة، لاسيما وأن دائرة الأشعة تضم نُخبة من أطباء الاختصاص في الأشعّة والطب النّووي من حَمَلَة الدّرجات العُليا من أطباء استشاريين، (5) برُتبة أُستاذ دكتور و(3) برُتبة أُستاذ مُشارك يقومون وضمن برنامج تدريبي متكامل وريادي على مستوى المنطقة، بإعداد وتدريب الأطباء للحُصول على شهادة الاختصاص العالي، البورد الأردني والبورد العربي في الأشعّة التشخيصيّة والطب النّووي.

واستعرض سمارة، خلال جولة للوفد في دائرة الأشعة، أبرز الأجهزة الموجودة كأجهزة التّصوير بالرنين المغناطيسي، وأجهزة التّصوير الطبقي المتطورة، وأجهزة التّصوير بالأمواج فوق الصوتيّة، جهاز تصوير بالمادة المُلوّنة الرّقمي، جهاز قياس هشاشة العظم، جهاز تصوير الثدي الرقمي، بالإضافة إلى الطب النووي، مشيراً إلى أن الدائرة قدّمت خدماتها خلال العام الماضي لحوالي (159095) مراجعاً.