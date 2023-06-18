المدني الديمقراطي – البلقاء ينتخب الحياصات منسقاً والمناصير مقررةً

وطنا اليوم-عقد الحزب المدني الديمقراطي اجتماعه الأول لفرع محافظة البلقاء في غرفة تجارة السلط مساء اليوم السبت.

انتخب الاعضاء المؤسسون في المحافظة الذين حضروا الاجتماع وفي جوٍ ديمقراطي الدكتور علي حياصات منسقًا والسيدة ابتسام المناصير مقررًا حيث قام كل من المرشحين بعرض رؤيتهم للعمل في المرحلة القادمة و بعدها تمت عملية الاقتراع بطريقة ديمقراطية تمثل ما يؤمن به الاعضاء من مبادئ