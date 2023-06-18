بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

المدني الديمقراطي – البلقاء ينتخب الحياصات منسقاً والمناصير مقررةً

منذ 6 ساعات
المدني الديمقراطي – البلقاء ينتخب الحياصات منسقاً والمناصير مقررةً

وطنا اليوم-عقد الحزب المدني الديمقراطي اجتماعه الأول لفرع محافظة البلقاء في غرفة تجارة السلط مساء اليوم السبت.
انتخب الاعضاء المؤسسون في المحافظة الذين حضروا الاجتماع وفي جوٍ ديمقراطي الدكتور علي حياصات منسقًا والسيدة ابتسام المناصير مقررًا حيث قام كل من المرشحين بعرض رؤيتهم للعمل في المرحلة القادمة و بعدها تمت عملية الاقتراع بطريقة ديمقراطية تمثل ما يؤمن به الاعضاء من مبادئ

IMG 20230618 WA0068 - وطنا نيوزIMG 20230618 WA0066 - وطنا نيوزIMG 20230618 WA0067 - وطنا نيوزIMG 20230618 WA0064 - وطنا نيوزIMG 20230618 WA0065 - وطنا نيوزIMG 20230618 WA0062 - وطنا نيوزIMG 20230618 WA0063 - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

15:21

عاجل /قبل حلول عيد الأضحى المبارك وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة ملايين دينار أردني

15:09

مجموعة الخليج للتأمين- الأردن تنظم ورشة عن هندسة المخاطر

15:07

فروقات ضخمة في اسعار الخضار يتحملها المواطن

14:37

وزير الصحة : بناء المستشفيات مكلف

14:35

وفد يُمثل المجلس العربي للاختصاصات الصحية يزور مستشفى الجامعة الأردنية

14:30

الأحزاب الأردنية والانعطافة المطلوبة

14:21

طالب الدراسات العليا في عمان الاهلية أحمد أبو السعود يُتوج بالميدالية الفضية ببطولة آسيا للجمباز

14:20

بلدية مادبا الكبرى تنتهي من أعمال إعادة تأهيل ميدان وشارع سمو الأميرة رجوة الحسين

14:19

أورنج الأردن تجدّد اتفاقيتها مع شركة الأجيال لإعادة التدوير

14:15

“يوروموني للتميز” تمنح كابيتال بنك جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الاردن

13:54

المرأة العربية، عندما تنطق بالحقّ

10:53

الشامسي: الأردن شريك استراتيجي في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة

وفيات

وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة اللهوفيات الخميس 15-6-2023وفيات الأربعاء 14-6-2023وزير التربية ينعى الطالبة فرح الهويمل