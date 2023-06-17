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بالصور والفيديو..خلي خيرك دوار .. توزيع مواشي على أسر عفيفة لإنشاء مشروع منتج ومدر للدخل

17 يونيو 2023
بالصور والفيديو..خلي خيرك دوار .. توزيع مواشي على أسر عفيفة لإنشاء مشروع منتج ومدر للدخل

وطنا اليوم-إن مساعدة العفيف بإنشاء مشروع تنموي ينقله من متلق للمساعدة إلى مكتفٍ ثم منتج، يشكل نجاح كبير، فكيف إذا كان المشروع نابعاً من ثقافته؛ فهذا أبرز أسباب نجاحه، لهذا، بدعم أهل الإحسان تم استثمار مبلغ 8050 دينار لشراء 45 معزة (ثنايا) مدرة للحليب وقابلة للتكاثر، و1125 كيلو علف، وقمنا بتوزيعها على 15 أسرة عفيفة مؤهلة لرعايتها جنوب الأردن تشمل (أرامل، ومطلقات، وأمهات أيتام، وعاطلين عن العمل، وأرباب أسر كبيرة وغيرهم)، حصلت كل أسرة على 3 معزات وعلف لمدة شهر، مع عدم جواز ذبحها أو بيعها أومبادلتها، كونها مخصصة لثلاثة أهداف:

الهدف الأول: تكاثر المواشي، فكلما زاد عددها كبر المشروع، وزادت الإنتاجية، وكل أسرة يصبح لديها 10 رؤوس مع الوقت، يتم أخذ 3 منها لتوزيعها على أسرة أخرى لتعظيم الفائدة، وتوسيع قاعدة المستفيدين، ويبقى الخير دوار.

الهدف الثاني: إكتفاء الأسرة ذاتياً من منتجات حليب هذه المواشي.

الهدف الثالث: إنشاء مشروع منتج للأسرة، يحقق لها دخل مادي، من خلال تصنيع منتجات الحليب البلدي من جميد وسمن وزبد وجبن وغيرها، وبيعها للمستهلكين بالمجتمع المحلي، بما يشكل دعم لها لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة بمناطقهم النائية.

وشاهدوا توثيقات تنفيذ 👇 هذا المشروع الرائع.

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