الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تقيم معرض بعنوان “حرير الغور”

وطنا اليوم-أقامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تحت رعاية معالي وزيرة التنمية الاجتماعية معرض بعنوان “حرير الغور” ضمن مخرجات مشروع “بناء وتعافي السيدات الأردنيات اقتصاديا ونفسيا” في بيت وداد قعوار للثوب العربي – طراز والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويتضمن المعرض منتجات صديقة للبيئة ومن مواد طبيعية مثل ألياف سيقان الموز والحلفا والمصنوعة بأيادي السيدات الأردنيات في عدد من محافظات المملكة ودور الرعاية والتأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ومخرجات تدريبات اعادة التدوير وهي معروضة للبيع ليعود ريعها الى السيدات لتمكينهم اقتصاديا.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي: “سعينا ومن خلال هذا المشروع لتنفيذ الرؤية الملكية السامية في التنمية الاجتماعية لوضع هدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى دخل المواطن حتى يلمس المواطن الأثر الايجابي للمشاريع التنموية التي يجري تنفيذها من خلال برامج التدريب والتمكين الاقتصادي، حيث كانت الشريحة المستهدفة هي فئة السيدات الأردنيات والتي كانت تعنى بتأمين فرص عمل حقيقة ورفع المستوى الاقتصادي والنفسي لهن”.

وقال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية د. برق الضمور مندوبا عن معالي وزيرة التنمية الاجتماعية: ” تكمن أهمية هذا المشروع بتمكين السيدات الأردنيات اقتصاديا وتحفيزهن للاعتماد على انفسهن مما يعزز استقلاليتهن في تأمين دخل أسرهن ويحققن نتائج وأثر ايجابي على انفسهن وعلى المجتمع، كما يعكس صورة ايجابية على التشبيك بين المؤسسات الشريكة الداعمة”.

وتخلل المعرض جلسة حوارية للحديث عن أثر تنفيذ البرامج على السيدات داخل دور الرعاية والتأهيل ومناقشة التحديات وسبل التطوير.

ومن الجدير بالذكر بأن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بدأت بتنفيذ المشروع في شهر تشرين الثاني 2022 والذي سينتهي مع نهاية شهر تموز 2023، وبدعم من مؤسسة فورد ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية، والذي استهدف السيدات من المجتمع المحلي وفي دور الرعاية والتأهيل وتأهيلهن نفسيا واقتصاديا من خلال تدريبات في السايكودراما والرياضة وادارة المشاريع وتنمية المهارات في مختلف المحافظات (عمان، الزرقاء، البلقاء، مادبا، اربد، جرش، الكرك، معان، العقبة) ليصل عدد المستفيدات من المشروع الى اكثر من 370 مستفيدة وعائلاتهن، ومن المتوقع ان يتم تأمين 50 فرصة عمل للسيدات ضمن نطاق البرامج المنفذة في المشروع.