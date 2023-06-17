العدالة والاصلاح يدعو الى اجراءات سريعة ومدروسة لتحسين معيشة المواطنين والحد من البطالة

وطنا اليوم- دعا حزب العدالة والإصلاح الجهات المعنية الى العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، عبر إجراءات وأفكار تسهم في الحد من البطالة وتوفير فرص العمل وسبل العيش الكريم.

واكد الحزب في بيان على لسان أمينه العام غازي عليان، ان ظاهرة البطالة باتت تشكل تحديا كبيرا للأردنيين، يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، عبر اجراءات وسياسات على المستويين المحلي والخارجي واضحة ومحددة المعالم والأهداف والاطر الزمنية.

وشدد عليان في هذا الاطار على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة والشباب، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها الاردن في المجالات كافة.

واشاد امين عام الحزب بالجهود الحثيثة التي يقوم بها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة وصولا الى تمكينه من إنشاء دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

واكد في هذا الاطار دعمه للمواقف الاردنية التاريخية والراسخة من القضية الفلسطينية،

والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، التي اكد انها السبيل الوحيد لوقف محاولات التهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي للمدينة والتي تستهدف طمس هويتها العربية والاسلامية.

واشاد الحزب بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية الامن العام والقوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي في محاربة المخدرات ومنع انتشارها ودخولها الاراضي الاردنية، داعيا في هذا الصدد الى تغليض العقوبات على كل المتورطين بقضايا المخدرات حماية للامن الوطني والسلم المجتمعي.

وثمن عليان جهود الهيئة المستقلة للانتخاب، مشيدا بدور الهيئة في التعامل مع متطلبات الحياة السياسية والحزبية الأردنية ووقوفها بكل حيادية وشفافية على مسافة واحدة من جميع الاحزاب، وصولا الى مرحلة جديدة من العمل السياسية والحزبي في الاردن وتشكيل الحكومات الحزبية.

وحول الاوضاع العربية والاقليميل، أعرب الحزب عن امله في نهاية سريعة للحرب في السودان، والحفاظ على امنه واستقراره وسلامة شعبه.

وهنأ الحزب جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد والشعب الاردني بالمناسبات الوطنية، وقرب حلول عيد الاضحى المبارك.