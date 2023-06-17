وزارة الأوقاف تنشر أسماء المصليات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى

وطنا اليوم-نشرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم السبت، عبر موقعها الإلكتروني أسماء المصليات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام1444/2023، وأسماء الأئمة والخطباء، وستكون صلاة العيد في تمام الساعة 6:45 صباحاً.

وبحسب الوزارة فإن المصلى الرئيس سيقام في العاصمة داخل مدينة الحسين للشباب الساحة الخلفية بوابة رقم 3، كما ستقام صلاة العيد في المساجد الرئيسية وهي، مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول منطقة العبدلي، والمسجد الحسيني الكبير بمنطقة وسط البلد، ومسجد الجامعة الأردنية، ومسجد أبو درويش في الأشرفية.

ودعت الوزارة إلى الإطلاع على مصليات العيد من خلال الرابط التالي:

https://www.awqaf.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/مصليات_عيد_الأضحى_المبارك_لعام_1444هـ_-_2023م.PDF

–(بترا)