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رئيس الديوان الملكي يعزي السعودي

16 يونيو 2023
رئيس الديوان الملكي يعزي السعودي

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة السعودي بوفاة الحاجة هندا السعودي (ام محمد) والدة الدكتور محمد السعودي .
ونقل العيسوي، خلال زيارته لبيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى عشيرة السعودي ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته


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