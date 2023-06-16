رئيس الديوان الملكي يعزي السعودي

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة السعودي بوفاة الحاجة هندا السعودي (ام محمد) والدة الدكتور محمد السعودي .

ونقل العيسوي، خلال زيارته لبيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك إلى عشيرة السعودي ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته