تركيب جسر مشاة على طريق الموقر – سحاب

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن بدء أعمال تركيب جسر مشاة معدني على طريق الموقر / سحاب، الذي تضرر اثر حادث مروري في وقت سابق، وذلك صباح يوم غد السبت،

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال اليوم الجمعة، إنه جرى استبدال العناصر المتضررة من الجسر، في حين سيتم الانتهاء من أعمال التركيب وفحص الجسر عصر اليوم ذاته، مشيرة إلى أنه سيتم بالتنسيق مع مديرية الامن العام اغلاق جزئي للطريق لتركيب الجسر.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقييد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام