الاوقاف للخطباء : هذه خطبة الجمعة التزموا بها

وطنا اليوم – نشرت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية نص خطبة الجمعة ليوم غدا وجاء نص الخطبة:

بسم الله الرحمن الرحيم

عنوان خطبة الجمعة الموافق 16-06-2023 .

*( العمل الصالح فيي عشر ذي الحجة )*

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الْحَمْدَ لِلَّهِ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، نحمده ونستعينه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة حق تنجينا من عذاب أليم ، عليها نحيا وعليها نموت ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ، وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

إن لله نفحات يتقرب فيها العبد الى خالقه بالطاعات والعبادات واستباق الخيرات، ومن هذه النفخات الأيام العشر من ذي الحجة فهي موسم من مواسم الطاعات والخيرات والبركات، حتى عدت هذه الأيام من أفضل أيام الدنيا؛ لما تضمنته من فضائل وميزات، ومن فضائل هذه الأيام الفاضلة أن الله تعالى أقسم بها وإذا أقسم الله بشيء دلّ هذا على عظم مكانته وفضله، إذ العظيم لا يقسم إلا بالعظيم، قال الله تعالى: وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ* وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ الفجر‏:1- 3، وذلك لما تضمنته هذه الليالي من فضل عظيم، وخير عميم، فعن جابر بن عبد الله  قال: قال النبي : ” إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر ” رواه أحمد، والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهذا ما عليه جمهور المفسرين والخلف، وقال ابن كثير في تفسيره: وهو الصحيح.

إن العمل الصالالخياراتح في هذه الليالي من ذي الحجة فرصة مباركة لكل مسلم أطاع ربه سبحانه فيها، فقد أقسم الله تعالى بالعصر وأن الإنسان لفي خسر، واستثنى من أولئك الذين نالوا هذه الصفات الطيبة في حياتهم وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ*إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ العصر:1-3، قال الشافعي رحمه الله : لو تدبر الناس هذه السورة ، لوسعتهم .

إن المسلم الصالح يعمل الأعمال الصالحات ويطيع رب الأرض والسموات في مقتبل عمره فإذا بلغ درجة العجز عن أداء ما كان عليه في شبابه، فإنه ينال مكافأة ذلك باستمرار أجر أعماله الصالحة، قال الله تعالى: لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ*ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ* إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ سورة التين: 4-6.

في هذه العشر تجتمع أمهات الطاعات وأمهات الفرائض فهي إعلان لوحدانية الله تعالى، وفيها تقام٣ الصلوات والقربات وتخرج الصدقات ويحج بيت رب الأرض والسماوات، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره).

وهذه الأيام قد أقبلت، وأقبلت معها الأعمال الصالحة التي ينتظرها عباد الله في كل عام عند دخول شهر ذي الحجة، فحافظوا على أيامها ولياليها بالطاعات، وانتهوا عن السيئات، ولا تضيعوها فإن اليوم إذا مضى لا يعود، وهذه الأيام إذا رحلت فلن نستطيع تعويضها؛ لأن لها خصوصيةً تتميز بها على غيرها من الأيام والليالي.

أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  قال: “ما مِن أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيها أحبُّ إلى اللَّهِ من هذِهِ الأيَّام يعني أيَّامَ العشرِ، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، ولا الجِهادُ في سبيلِ اللَّهِ؟ قالَ: ولا الجِهادُ في سبيلِ اللَّهِ، إلَّا رَجلٌ خرجَ بنفسِهِ ومالِهِ، فلم يرجِعْ من ذلِكَ بشيءٍ” رواه البخاري، وفيه التصريح بأن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا.

وفي صحيح ابن حبان خبر: عن جابر  أن رسول الله  قَال: “مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ”. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَدَّتِهِنَّ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: “هُوَ أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ”.

قال العلامة ابن حجر الهيتمي: ” وذهب بعض الحفاظ إلى تفضيل هذه العشر حتى على العشر الأخير من رمضان، فتكون جميع الأفعال المفعولة فيها أفضل من نظيرها المفعول في شهر رمضان إلاّ الصوم، فإنه فرض وهو أفضل من صوم النفل”

وفي حديث البزار وغيره عن جابر  أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قال: “أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا العَشْرُ – يَعْنِي: عَشْرَ ذِي الحِجَّةِ –”. قِيلَ: وَلاَ مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: “وَلاَ مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلاَّ رَجُلٌ عَفَّرَ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ” رواه البزّار.

قال ابن عاشور رحمه الله تعالى : “وليس في ليالي السنة عشر ليال متتابعة عظيمة مثل عشر ذي الحجة التي هي وقت مناسك الحج ، ففيها يكون الإحرام ودخول مكة وأعمال الطواف وفي ثامنتها ليلة التروية ، وتاسعتها ليلة عرفة وعاشرتها ليلة النحر، فتعين أنها الليالي المرادة بليال عشر” ، وقال عليه الصلاة والسلام: “ما مِن أيَّامٍ أَعظَمَ عِندَ اللهِ، ولا أَحَبَّ إلَيهِ مِنَ العملِ فيهِنَّ مِن هذِه الأَيَّامِ العَشرِ؛ فأَكثِرُوا فيهِنَّ مِنَ التَّهليلِ، والتَّكبيرِ، والتَّحميدِ” رواه احمد.

لَيَالِ الْعَشْرِ أَوْجَـدَهَـا السَّلَامُ فَضَائِلُهَـا كَمَا وَرَدَتْ جِسَــــــامُ

فَكَبِّـرْ وَاذْكُرِ الْمَـوْلَى وَهَــــــلِّلْ وَقُمْ لَيْـــلًا إِذَا الْأَقْوَامُ نَامُــــــوا

فَكـــَمْ للهِ مِـنْ نَفَـحَـاتِ خَيْــــــرٍ فَجِـدَّ السَّيْرَ فَالدُّنْيَا حُـطَـــــــــامُ

وَقـــُلْ يَارَبِّ مَغْفِـرَةً وَعَـفْــــــوًا فَأَنْتَ الْمُرْتَجَـى أَنْتَ السَّـــلَامُ

ومن بركات هذه الايام العشر أن الله أتم فيها النعمة وأكمل فيها الدين، ومن الواجب على المسلمين أن يشكروا الله تعالى على نعمة نزول قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ المائدة:3، وقد نزلت هذه الآيات في عرفات المكان والزمان.

إن نزول هذه الآيات في العشر الأُول من ذي الحجة تذكرنا بالعزة التي أرادها الله لنا، تذكرنا بعزة الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لنا ديناً، وأكمل الأحكام الحكيمة، وأتم نعمته السابغة علينا، عَن طارق بن شهاب عن عُمر بْنِ الخطاب أَنَّ رجلًا من اليهود قال له يا أَمير المؤمنين آيةٌ في كتابِكم تَقْرَءُونَهَا لو علينا معشر اليهود نَزَلَتْ لَاتَّخذْنا ذَلك الْيَوْمَ عِيدًا قال أَيُّ آيَةٍ قال ” الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا” قال عُمَرُ قَدْ عرفْنَا ذلك الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزلتْ فيهِ على النَّبي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم وهو قَائِمٌ بعرفة يوم جمعة. اخرجه البخاري .

*الخطبة الثانية*

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ آل عمران:102.

*عباد الله* لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه (أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه)، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا”، وصلاة الله على المؤمن تخرجه من الظلمات الى النور،قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ ﴾ الأحزاب:43، ومن دعا بدعاء سيدنا يونس عليه السلام: ﴿ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ استجاب الله له، ومن قالها أربعين مرة فإن كان في مرض فمات منه فهو شهيد وإن برأ برأ وغفر له جميع ذنوبه.

ومن قال: “سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة، حُطَّتْ خطاياه وإن كانت مثل زَبَد البحر”، ومن قال: ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكُتِبَتْ له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي”.

وعليكم أيضا بــ ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) قدر المستطاع.

*سائلين الله تعالى أن يحفظ ولي أمرنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الحسين بن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه قريب مجيب.*

*والحمد لله ربّ العالمين*