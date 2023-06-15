اشتباه بإصابة 10 أشخاص بالحصبة في المفرق

وطنا اليوم: أفاد مصدر بأن كوادر الدفاع المدني، نقلت 10 أشخاص إلى مستشفى النسائية والأطفال بمحافظة المفرق، الخميس، جميعهم من عائلة واحدة مشتبه بإصابتهم بالحصبة .

وذكر مصدر طبي أنه تم إدخال طفلين الى قسم الاطفال وعزل بقية الأشخاص في غرف خاصة داخل المستشفى.

وأشار المصدر إلى أنه تم أخذ عينات لتأكيد التشخيص، حيث تبين انهم لم يتلقوا مطعوم الحصبة سابقاً