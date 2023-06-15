الامانة تحدد مواقع حظائر بيع وذبح الاضاحي

وطنا اليوم:حددت أمانة عمان الكبرى مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي وتغطي مختلف مناطق الامانة ، وستتيح أمام التجار ومربي الماشية اعتباراً من الاسبوع المقبل التقدم بطلب الحصول على التصاريح اللازمة من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة .

وبينت الامانة انه سيصار عند الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لمواقع الحظائر التي تم تحديدها لبيع وذبح الاضاحي الاعلان عن الشروط والتعليمات والقرعة الالكترونية .

واعلنت امانة عمان اليوم الخميس عناوين مواقع حظائر بيع وذبح الاضاحي حيث تم تحديد موقع لخدمة منطقة ( ماركا ) في شارع سليمان الروسان المتفرع من شارع جعفر بن ابي طالب دخلة مصنع الاسفنج ، ولمنطقة ( النصر) في شارع الحزام الدائري بالقرب من جسر الصالحية .

ولمناطق ( بدر / نزال ، زهران ، المقابلين ، العبدلي ) في شارع الامير حسين بجانب دوار توفيق الطباع ، ولمنطقتي ( بسمان وطارق ) في شارع الامير فيصل بالتقاطع مع شارع الامير نايف ( منطقة الكسارات ) .

ولمناطق ( القويسمة ، راس العين ، اليرموك ، المدينة ) في شارع الجسور العشرة ( شارع الشعائر ) ، ولمنطقة ( خريبة السوق ) في شارع الازرق ( الستين ) بعد متصرفية لواء القويسمة ، ولمناطق ( وادي السير ، بدر الجديدة ، مرج الحمام ) في حي الظهير شارع نالتشك الدمينة .

وحددت لمنطقتي ( صويلح ، تلاع العلي ) موقعاً في شارع رفاعة الانصاري ، ولمناطق ( شفا بدران ، الجبيهة ، ابو نصير ) موقعاً في شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز امن شفا بدران مقابل المقبرة القديمة .

كما حددت امانة عمان في منطقة احد مسلخ الماضونة كموقع لذبح الاضاحي فقط وكذلك الحال في مسلخ امانة عمان .

ووفقا لمدير الدائرة الاعلامية ناصر الرحامنة تهدف امانة عمان من تحديد مواقع حظائر بيع وذبح الاضاحي لمنع البيع العشوائي داخل العاصمة وهو ما يسهل من عمليات السيطرة بيئياً وصحياً والحد من المكاره مع إمكانية التعقيم المستمر لهذه المواقع.

وأكد الرحامنة على ضرورة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الشروط الصحية والشرعية للأضاحي، وعدم وضع الحظائر في الأماكن السكنية، ومنع عشوائية التوزيع، والتزام صاحب الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة ، وستكون جميع الحظائر خاضعة للرقابة البيطرية من قبل الأطباء البيطريين