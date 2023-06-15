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الصفدي : 200 ألف سوري ولد بالأردن منذ بداية الأزمة

15 يونيو 2023
الصفدي : 200 ألف سوري ولد بالأردن منذ بداية الأزمة

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن الدعم الدولي للدول المستضيفة للاجئين تراجع بشكل خطير.
وأضاف الصفدي، في تصريحات قبيل انطلاق مؤتمر بروكسل لدعم سوريا والمنطقة،يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين، ولم يعد ممكنا التعامل بنفس الآلية القديمة لحل الأزمة السورية
وتابع: ما عاد ممكنا التعامل بنفس الآلية القديمة لحل الأزمة السورية، موضحاً أن الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين نسبة لعدد السكان في العالم، وهناك 1.3 مليون سوري يعيشون في الأردن، ويتم تقديم كل الخدمات التي توفر العيش الكريم لهم.
“منظمات أممية كالمفوضية العليا للاجئين وبرنامج الغذاء الدولي قلصوا خدماتهم في الأردن على سبيل المثال، وبرنامج الغذاء الدولي سيتوقف عن تقديم مساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين في شهر أيلول القادم”، وفق الصفدي.
وأشار إلى أن 200 ألف سوري ولد في الأردن منذ بداية الأزمة السورية وأكثر من 155 ألف طالب سوري في المدارس الأردنية


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