بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الضمان تحذر من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات نقدية

15 يونيو 2023
الضمان تحذر من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات نقدية

وطنا اليوم:حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تداول أخبار مضللة وغير صحيحة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي هدفها استغلال حاجة المواطنين للحصول على معلومات وبيانات شخصية لهم.
ونفت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي قيامها بتقديم مساعدة مالية بقيمة (250) دينارا للمواطنين لشراء الأضاحي مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ولأوضاع اقتصادية حسب ما تدعيه هذه الروابط الوهمية.
وأكدت المؤسسة على ضرورة استقاء المعلومات من قنوات اتصالها الرسمية التي توفّر من خلالها كافة المعلومات والبيانات الصادرة عنها، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo أو من خلال حساباتها الموثقة رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 117117 أو مركز الاتصال الوطني 065008080، وذلك منعاً لأي لبس أو تضليل.
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستلاحق مطلقي هذه الشائعات قانونياً من خلال الجهات الرسمية ذات العلاقة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

19:43

عودة التدريس في مدارس أونروا بالضفة الغربية

19:34

الأولى من نوعها في العالم ..جراحة ناجحة لمخ جنين داخل رحم أمه

19:17

بيئة الزرقاء تغلق 12 منشأة مخالفة بمختلف مناطق المحافظة

19:04

6500 حاج غادروا حدود المدورة متوجهين إلى الديار المقدسة

17:37

“العمل” تحذر من إعلان مزيف يستخدم اسمها يدعي صرف أموال للمحتاجين

16:44

اطلاق تطبيق الحاج الأردني

16:41

تركيب جسر مشاة على طريق الموقر – سحاب

16:23

تغييرات مفاجئة في حالة الطقس مساء السبت

16:14

15 شاحنة أغنام بلدية تغادر للسعودية و15 ألف رأس جاهزة للتحميل

15:43

مشاورات يمنية بشأن الأسرى والمعتقلين في الاردن

15:30

وفيات وإصابات إثر اجتياح عواصف مخيفة لولاية تكساس

14:45

المناطق التنموية : سعر تذكرة تلفريك عجلون جاء بعد دراسة مستفيضة

وفيات

وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة اللهوفيات الخميس 15-6-2023وفيات الأربعاء 14-6-2023وزير التربية ينعى الطالبة فرح الهويمل