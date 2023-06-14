القيسي يرعى احتفال بلدية مادبا بذكرى الاستقلال والثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وزفاف ولي العهد

وطنا اليوم – رعى وزير السياحة والآثار، معالي السيد مكرم القيسي اليوم الأربعاء وبحضور عطوفة محافظ مادبا السيد نايف الهدايات الحجايا احتفال بلدية مادبا الكبرى، بذكرى الاستقلال والثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وزفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.وافتتح الوزير القيسي، ميدان الثورة العربية الكبرى أمام مبنى البلدية ، واطلع على محتويات القاعة الهاشمية التي تحكي قصة الهاشميين.وقال إن مادبا ستظل من أهم وأجمل المدن، وتتميز بحالة من العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في ظل القيادة الهاشمية.وأضاف أن الاحتفالات في مادبا تتوالى مع إطلاق حزمة مشاريع البلدية لخدمة المحافظة، لا سيما أن مادبا حققت العام الماضي إنجازات ملموسة منها الفوز بلقب عاصمة السياحة العربية لما تملكه من ميزات سياحية وتاريخية ودينية.وهنأ عطوفة محافظ مادبا السيد نايف الهدايات الحجايا، بالأعياد الوطنية وزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وقال أن مادبا تشهد حركة سياحية نشطة نظرا لمكانتها التاريخية والدينية.وقال عطوفة رئيس بلدية مادبا الكبرى السيد عارف الرواجيح ، إن إطلاق البلدية اسم الثورة العربية الكبرى على الميدان الواقع أمامها جاء إيمانا منها بأهمية الثورة العربية في تحقيق الكرامة والعدالة للعرب.واستعرض السيد الرواجيح حزمة خدمية وتنموية أطلقتها البلدية هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية.واشتمل الاحتفال على عرض فيديو يحكي قصة الثورة العربية، وفقرة موسيقية لكورال الأمن العام وموسيقات القوات المسلحة الاردنية، فيما قدمت فرقة بلدية مادبا للفنون الشعبية اغانٍ وأهازيج شغبية ودبكات وقصائد شعرية كما تم خلال الحفل توزيع دروع تكريمية لمستحقيها.