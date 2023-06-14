صرف دعم مشغلي وسائط النقل العام السبت المقبل

وطنا اليوم:أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، أن صرف دعم مشغلي وسائط النقل العام، بدل المحروقات، لشهر أيار من العام 2023 سيبدأ من صباح يوم السبت المقبل .

وقال مدير عام الهيئة عبد الرحيم الوريكات، في بيان اليوم الأربعاء، إن صرف مستحقات الدفعة الثانية عن الربع الثاني لهذا العام، والتي تشمل شهر نيسان وأيار وحزيران، سيتم إغلاقها في نهاية شهر آب المقبل، وبعدها ستلغى الأرصدة في بطاقات المستحقين.

وأشار إلى ضرورة عدم تأخير الاستفادة من هذا القرار من قبل المشغلين المستفيدين قبل المدة المحددة والمعلن عنها.

وأضاف أن الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بتمديد الدعم المالي المقدم من الحكومة لمشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، مشيراً إلى أن الحكومة تحملت بدل الفرق في رفع الأجور عن الركاب وتعويضها إلى مشغلي وسائط النقل العام.

ولفت البيان إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن شهر أيار لهذا العام، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المشغلة لاستلام الدعم في الموعد المعلن؛ حيث جرى تسليم الكشوفات بالكامل إلى جميع شركاء الهيئة، وهي محطات الوقود المعنية لشحن هذه البطاقات