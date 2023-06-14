اكتمال وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /75

وطنا اليوم:في إطار التوجيهات الملكية السامية لتقديم يد العون والمساعدة وتخفيف المعاناة عن الأهل في قطاع غزة، اكتملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/ 75 اليوم الأربعاء، وصولها إلى قطاع غزة لأداء واجبها الإنساني والطبي تجاه الأهل والأشقاء في القطاع.

وقال قائد قوة المستشفى الميداني الأردني غزة/75 العقيد الركن يحيى العنيزات: “إن طواقم المستشفى بدأت فور وصولها أرض المهمة باتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة للقيام بواجبها الإنساني وتأدية مهامها بكل كفاءة واقتدار”، معرباً عن اعتزاز جميع مرتبات المستشفى بمشاركتهم في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في القطاع.

وبين مدير المستشفى المقدم الطبيب جعفر مفرج أن المستشفى يضم جميع التخصصات الطبية التي تقوم على إدامتها طواقم طبية وتمريضية وصيدلانية وفنية وإدارية متخصصة ومؤهلة ومن ذوي الكفاءة العالية.

يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /74 غادرت إلى أرض الوطن، بعد أن أدت واجبها واستلام طواقم غزة 75 مهمتها