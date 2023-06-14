بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التعليم الخاص: شروط تسبق الموافقة على رفع رسوم الطلبة

14 يونيو 2023
التعليم الخاص: شروط تسبق الموافقة على رفع رسوم الطلبة

وطنا اليوم:قالت مديرة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، ريما زريقات، الأربعاء، إن قرار الموافقة على رفع رسوم الطلبة بالمدارس الخاصة، له أسس واضحة حيث يجري تقديم الطلب مع الوثائق وبعد التحقق تجري الموافقة.
وأضافت زريقات في تصريحات صحفية أن ترخيص المدارس يجب ان يرفق بتحويلات بنكية، مشيرة إلى أن الوزارة لا علاقة لها بتحصيل رسوم المدارس الخاص.
وقالت إن شروط رفع الرسوم مرتبطة بنسبة التضخم ورفع رواتب المعلمين، وهي بمصلحة الطالب.
وقد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، أن هناك تعليمات تضبط رفع رسوم المدارس الخاصة، تعتمد على التضخم ورواتب المعلمين وليس بشكلٍ عشوائي أو قرار فردي من قبل المدارس.
وكشف محافظة خلال مناقشة لجنة التعليم والشباب النيابية جملة من القضايا المتعلقة بالقطاع أنه تقدم للوزارة 210 مدرسة يريدون رفع الرسوم على الطلبة، وتم الموافقة على طلب على طلب 27 مدرسة من مجمل المتقدمين.
وأضاف، أن نسبة زيادة الرسوم على الطلبة في المدارس التي تم الموافقة على طلبها واستيفائها الشروط المنصوص عليها بالتعليمات لا يتجاوز 5%


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

19:43

عودة التدريس في مدارس أونروا بالضفة الغربية

19:34

الأولى من نوعها في العالم ..جراحة ناجحة لمخ جنين داخل رحم أمه

19:17

بيئة الزرقاء تغلق 12 منشأة مخالفة بمختلف مناطق المحافظة

19:04

6500 حاج غادروا حدود المدورة متوجهين إلى الديار المقدسة

17:37

“العمل” تحذر من إعلان مزيف يستخدم اسمها يدعي صرف أموال للمحتاجين

16:44

اطلاق تطبيق الحاج الأردني

16:41

تركيب جسر مشاة على طريق الموقر – سحاب

16:23

تغييرات مفاجئة في حالة الطقس مساء السبت

16:14

15 شاحنة أغنام بلدية تغادر للسعودية و15 ألف رأس جاهزة للتحميل

15:43

مشاورات يمنية بشأن الأسرى والمعتقلين في الاردن

15:30

وفيات وإصابات إثر اجتياح عواصف مخيفة لولاية تكساس

14:45

المناطق التنموية : سعر تذكرة تلفريك عجلون جاء بعد دراسة مستفيضة

وفيات

وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة اللهوفيات الخميس 15-6-2023وفيات الأربعاء 14-6-2023وزير التربية ينعى الطالبة فرح الهويمل