القوات المسلحة تودع بعثة الحج العسكرية

وطنا اليوم:رعى المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن حسان عناب، اليوم الأربعاء، توديع بعثة الحج العسكرية رقم/48 المتجهة إلى الديار المقدسة في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، والتي تضم ذوي الشهداء والمصابين العسكريين وعاملين ومتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وقال العميد الركن عناب في كلمة له: ” لقد دأبت القيادة العامة للقوات المسلحة على تسيير بعثات الحج والعمرة سنوياً، وهذه إحدى المكارم الكثيرة التي عودتنا عليها قيادتنا الهاشمية الكريمة، حيث تم توفير كل ما يلزم وكل ما يسهل على الحجاج أداء هذه الفريضة، ومن هنا أدعوكم بالتحلي بأخلاق الاسلام وآدابه والصبر والتحمل والتعاون والتآلف على الخير والمحبة، فاحرصوا على أن تكونوا خير رسل، تمثلون وطنكم وقواتكم المسلحة التي تباهي بكم العالم”.

وقال مفتي القوات المسلحة العقيد إمام حسن المخاترة: “إنكم تتهيأون لرحلة مقدسة إلى بيت الله الحرام وقد اختاركم الله لتكونوا محرمين ملبين لنداء رب العالمين، فأنتم سفراء قواتنا المسلحة بأخلاقكم وانضباطكم وحسن معشركم، فكونوا كما عهدناكم إخواناً متحابين، غايتكُم الأولى عبادتكم “، مضيفاً أن يجعلوا من هذه الرحلة المباركة منعطفاً طيباً في حياتهم نحو الإيمان والتسليم المطلق الله تعالى، لكي ينالوا رضاه، ويعيشوا المعنى الحقيقي للأمن والسلام الداخلي في نفوسهم.

حضر الوداع عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي