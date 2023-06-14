أمنية تستعرض الإمكانات اللامحدودة لتقنية الجيل الخامس في جبل القلعة

وطنا اليوم:بالتعاون مع دائرة الآثار العامة،استعرضت شركة أمنية في فعالية خاصة أقامتها في جبل القلعة يوم أمس، الإمكانات اللامحدودة والدور الذي ستلعبه تقنية الجيل الخامس في تسريع دخول الأردن لعصر الثورة الصناعية الرابعة وفي دعم توجهات الدولة في عملية التحول الرقمي الاقتصادي.

وكانت شركة أمنية قد أعلنت الشهر الماضيعن إطلاق خدمات الجيل الخامس في كل من محافظةإربد، والزرقاء والعاصمة عمّان،لتكون بذلك أول مشغل اتصالات يدخل خدمات هذه التقنية للسوق الأردني، ما يعد نقلة نوعية كبيرة في قطاع الاتصالات الأردني.

وخلال الفعالية، عرضت أمنية فيديو ثلاثي الأبعاد على جدران القصر الأموي في جبل القلعة، سلّطت فيه الضوء على رحلة الأردن عبر التاريخ والتزامه بمستقبل أكثر إشراقاً من خلال الابتكار والتطور التكنولوجي.

وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه على هذه المناسبة، قائلاً:”إن إطلاق خدمات الجيل الخامس ينسجم مع استراتيجيتنا في المساهمة بتطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الابتكار والتكنولوجيا، كما أن هذه الخطوة بلا شك نقطة تحول بارزة في رحلة أمنية نحو مجتمع أكثر اتصالاً وتقدماً من الناحية التكنولوجية”.

وأضاف أن الجيل الخامس ليس غاية بحد ذاته، بل الإمكانات اللامحدودة التي تنطوي على هذا النوع من الشبكات، ذات الدور الكبير في رسم ملامح المستقبل وتسهيل حياة الأفراد والشركات والمؤسسات، في مختلف القطاعات.

وأشاد قمحيةبالجهود التي بذلها فريق العمل في شركة أمنية لإنجاز شبكة الجيل الخامس بوقت قياسي، لتحسين تجربة المستخدمين، من خلال طرح باقات خاصة للأفراد ولاشتراكات الإنترنت المنزلي، والتي تعزز مكانة الشركة باعتبارها صاحبة الشركة الأسرع في الأردن.

وكانت شركة أمنية اختارت جبل القلعة الذي يعد معلماً تاريخياًيرمز إلى تاريخ وثقافة الأردن الغنية، للتأكيد على أهمية الحفاظ على تاريخ الأردن وتراثه الثري والترويج له، مع إظهار التزام الشركة بدفع عجلة التنمية في البلاد من خلال التكنولوجيا المبتكرة وخدمات الاتصالات المتقدمة.