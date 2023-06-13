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ملك بلجيكا يصل الأردن في زيارة عمل

منذ 6 ثواني
ملك بلجيكا يصل الأردن في زيارة عمل

وطنا اليوم:وصل جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا إلى عمان اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل للأردن تستمر يومين.
ويحضر جلالة ملك بلجيكا خلال الزيارة تمرينا عسكريا مشتركا بين القوات المسلحة في البلدين.
وكان في استقبال جلالته في مطار ماركا العسكري، وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وسفير بلجيكا لدى المملكة سيرج ديكشن وأعضاء من السفارة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وعدد من المسؤولين


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