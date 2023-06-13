الحزب المدني الديمقراطي الأردني يعقد اجتماعات مكثفة لعدد من لجانه

وطنا اليوم – في إطار تشكيل هيئات لجانه الداخلية المؤقتة والمتخصصة لمرحلة التأسيس، عقد الحزب المدني الديمقراطي الأردني اجتماعات مكثفه لعدد من لجانه، حيث إجتمعت اليوم اللجنة الاقتصادية في الحزب المدني الديمقراطي “تحت التأسيس” وانتخبت السيد جمال فريز منسقًا لها والسيد محمد عوض مقررًا.

كذلك انتخبت اللجنة القانونية في إجتماع آخر اليوم الأستاذ فادي العرجا منسقًا والأستاذ سند أبو حسان مقررًا.

وكانت بعض اللجان الأخرى قد اجتمعت في وقت سابق.

إذ اجتمعت لجنة العضوية وانتخبت الدكتور بسام العفيشات منسقاً والسيد يعقوب شابسوغ مقررًا كذلك اجتمعت لجنة الاستقطاب وانتخبت المهندس مصطفى أبو داري منسقًا والسيد رامز المدانات مقررًا.

لجنة الاعلام انتخبت السيد غالب جزر منسقًا والاعلامية هبة الصباغ مقررًا.

أما لجنة السياحة فقد انتخبت السيد محمد جودة منسقًا والسيدة علا المصري مقررًا

كذلك كانت قد اجتمعت لجنة مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني وانتخبت السيد معن قطب منسقًا والمهندسة سوسن مطر مقررًا.

هذه اللجان ولجان أخرى سيتم انتخابها لاحقًا سيكون هدفها النقل الحزب الى المؤتمر التأسيسي.

