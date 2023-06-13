الكويت تطلب معلمين من الأردن في 8 تخصصات

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم في الكويت عن حاجتها للتعاقد مع معلمين ومعلمات من الأردن في عدد من التخصصات للعام الدراسي المقبل، من حملة المؤهلات الجامعية.

واشترطت وزارة التربية الكويتية على المتقدمين من أعضاء الهيئة التعليمية الأردنيين، ألا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد، ولا يزيد عمر المتقدم على 45 عاماً، ولن يتم قبول طلبات أي جنسية أخرى مقيمة في الأردن.

وللذكور، طلبت الوزارة الكويتية تخصصات اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، والعلوم، والفيزياء، والجيولوجيا، والأحياء، والكيمياء، والرياضيات.

إما للإناث، فقد طلبت تخصص الفيزياء والرياضيات.

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