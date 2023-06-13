الجيش يفتح باب التجنيد في كلية الأميرة منى

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق في كلية الأميرة منى للتمريض للعام 2023، اعتبارًا من الأحد المقبل.

ودعت القيادة العامة الراغبات بالتقديم للاطلاع على الشروط والتعليمات الموضحة أدناه.

وتاليا تفاصيل الإعلان:

تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق في كلية الأميرة منى للتمريض للعام 2023، على الراغبات بتقديم طلب الالتحاق وللاطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الالكتروني لقيمة طلب التجنيد عبر تطبيق (إي فواتيركم) efawateercom يرجى مراجعة الموقع الالكتروني لطلبات تجنيد الضباط على الرابط (https://tajneed.jaf.mil.jo)، سيتم بدء تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الاحد الموافق 18/06/2023 ولغاية يوم الخميس الموافق 10/08/2023 وللمزيد من المعلومات يرجى متابعة الموقع الالكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (www.jaf.mil.jo) أو متابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

1. شروط القبول:

أ.أن تكون أردنية الجنسية.

ب.أن مواليد 2004 وما بعد.

ج.أن تكون الحالة الاجتماعية ( عزباء ).

د. أن تجتاز الفحص الطبي المقرر.

هـ. أن لا يقل الطول عن 155 سم وان يتناسب الطول مع الوزن وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة .

وـ.أن تكون حسن السيرة والسمعة ممتعه بالأهلية المدنية وغير محكوم عليها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة أو أي جريمة تخل بالأخلاق العامة .

ز.أن لا يقل معدل الطالبة في الثانوية العامة عن “70%” بالفرع العلمي.

ح. أن لا تكون من العسكريين أو المستخدمين المدنيين العاملين أو لها خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

ط. أن لا يكون للطالبة المتقدمة شقيق أو شقيقه على مقاعد الدراسة في جامعة مؤتة/الجناح العسكري، كلية الأميرة منى للتمريض، دورة ضباط فرسان المستقبل/الكلية العسكرية الملكية، كلية الملك حسين الجوية (طيار) او على مقاعد الدراسة حالياً كبعثه عسكرية على نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ).

2.الوثائق المطلوبة:

(يتم سحب جميع الوثائق المطلوبة سكانر وتحويلها الى ملف pdf واحد ثم إرفاقها مع الطلب الكترونياً + ارفاق الصورة شخصية الكترونيا في مرحلة تقديم الطلب)

أ.صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية الهوية الشخصية لمقدمة الطلب.

ب.شهادة الولادة الاصلية.

ج.صورة مصدقة واضحة عن دفتر العائلة (ساري المفعول) صفحة الأب ومقدم الطلب وإذا كان الأب متوفى شهادة الوفاة الأصلية مبينًا فيها مكان الولادة .

د. كشف علامات الثانوية العامة الأردنية الأصلي

هـ. كشف علامات الثانوية العامة غير الأردنية + معادلة الشهادات من وزارة التربية والتعليم .

و.صورة واضحة عن قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة الأردنية أو الجيش العربي + شهادة استشهاد حديثة لأبناء الشهداء.

ز. شهادة خطية من وحدة أحد الوالدين إذا كان عاملًا في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية وصورة عن شهادة التعيين