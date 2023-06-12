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الملك يعزي بوفاة علي الفزاع العواملة

منذ ساعة واحدة
الملك يعزي بوفاة علي الفزاع العواملة

وطنا اليوم:قدّم جلالة الملك عبدالله الثاني، واجب العزاء لعائلة المرحوم معالي علي الفزّاع العواملة، المستشار الخاص لجلالة الملك، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بتاريخ ١ حزيران ٢٠٢٣.
واستذكر جلالته مناقب المرحوم ومسيرته الممتدّة لأكثر من أربعة عقود في خدمة الوطن، وعمله في الديوان الملكي الهاشمي منذ مطلع التسعينات، في خدمة المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه.
ورافق جلالة الملك معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي.
وعمل الفزّاع مستشاراً خاصاً لجلالة الملك برتبة وزير (٢٠١٠-٢٠٢٣).
ومستشاراً إعلامياً لجلالة الملك برتبة وزير (١٩٩٩-٢٠١٠).
ومدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في الديوان الملكي الهاشمي (١٩٩٣-١٩٩٩).
وعمل قبلها لمدة عشرة أعوام في وزارة الشباب ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
والفزّاع شاعر وسياسي من مواليد مدينة السلط عام ١٩٥٤، تخرّج من مدرسة السلط الثانوية عام ١٩٧٣، وحصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأردنية عام ١٩٧٧، ودرجة الماجستير في الأدب والنقد من الجامعة نفسها عام ١٩٨٢


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