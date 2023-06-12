بلدية إربد تجدد إصرارها على استيفاء 700 ألف دينار بدل مواقف على مشاريع بناء ثلاث مدارس

وطنا اليوم:أعلنت بلدية إربد الكبرى إصرارها على استيفاء مبلغ 700 ألف دينار بدل مواقف على مشاريع بناء ثلاث مدارس بمنحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، في الوقت الذي رفضت الأخيرة دفع المبلغ بحجة أنه “غير قانوني”، ما يهدد بضياع المنحة المقدرة بـ 21 مليون دينار وإلغاء المشروع، بحسب رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني.

وقال مصدر إن اجتماعا طارئا عقد في بلدية إربد الكبرى الاثنين، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة لإيجاد حلول للأمر.

مستحقات البلدية

وصرح رئيس بلدية إربد الكبرى نبيل الكوفحي، من جهته أن الاتفاق يقضي بتعهد وزارة التربية والتعليم بدفع مستحقات البلدية عبر نظام مقاصة، وأن البلدية ستعمل على تسهيل إجراءات البناء.

بدوره، أكد محافظة أن القرار الصادر عن رئاسة الوزراء واضح بخصوص إعفاء المشاريع الممولة من الغرامات والرسوم وبدل المواقف”،مستهجنا تكرار الحادثة مع البلدية في مشاريع مماثلة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 5 / 2011 بالاستناد لأحكام المادة ( 3 / ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006 فقد تم الموافقة على إعفاء المدارس الحكومية التي يتم تشييدها وإعادة تأهيلها بتمويل من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي من جميع الرسوم والغرامات المتحققة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى