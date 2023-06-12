الخلايلة: تأمين صحي للحجاج الأردنيين داخل السعودية

وطنا اليوم:التقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الاثنين، البعثات الإدارية والطبية وبعثة الوعظ والإرشاد المرافقة لحجاج الأردن في رحلتهم إلى الديار المقدسة لموسم الحج الحالي 1444 هجري/ 2023 ميلادي، في المركز الثقافي الإسلامي في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول.

وقال الخلايلة، خلال اللقاء الذي حضره مدير دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش، قبيل بدء انطلاق قوافل الحجاج، “تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتقديم الخدمات كافة لحجاج بيت الله الحرام، والاستماع لمشاكلهم ومحاولة حلّها وتذليل الصعوبات التي تواجههم، في أسرع وقت ممكن”، مُشيراً إلى أن جميع البعثات المرافقة للحجاج في مهمة شرعية ودينية.

وأضاف أن الحج ركن عظيم وعبر التاريخ فيه مشقّة، ويحتاج إلى الصبر والتحمّل والاستطاعة، داعياً جميع أعضاء البعثات المرافقة للحجاج للقيام بواجبهم على أكمل وجه.

وأشار إلى أن الوزارة أعدّت فيديوهات تعريفية تشرح أركان ومناسك الحج، سيجري تعميمها على الحجاج من خلال مجموعات عبر تطبيق “واتسآب” الخاصة لكل قافلة، إضافة لبرنامج وعظي وإرشادي متكامل.

وبيّن الخلايلة، أن الوزارة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات للبعثة الطبية، لافتاً إلى تأمين جميع الحجاج الأردنيين بالتأمين الصحي داخل السعودية.

وحضر اللقاء، مدير عام صندوق الزكاة عبد سميرات ومساعد الأمين العام لشؤون الوعظ والإرشاد إسماعيل الخطبا ومساعد الامين العام لشؤون المديريات حاتم سحيمات، ورئيس بعثة الحج الطبية ماجد نصير، ومستشار وزير الأوقاف شحادة العمري، وعدد من مديري مديريات الأوقاف والمرشدين والمرشدات المرافقين لبعثة الحج وأعضاء البعثة الطبية والإدارية