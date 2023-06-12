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قريبا .. تخفيض رسوم المركبات ذات المحركات الكبيرة

منذ ساعة واحدة
قريبا .. تخفيض رسوم المركبات ذات المحركات الكبيرة

وطنا اليوم:أوضح مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العقيد عمر القرعان، حول إقرار مجلس الوزراء؛ الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2023.
القرعان، قال في تصريح له اليوم الإثنين، إنه بموجب النظام المعدل، سيتم تخفيض رسوم ترخيص المركبات ذات المحرك 3 آلاف “سي سي”، بنحو 150 دينارا، موديل 1999 ولغاية 2005.
كما سيتم تخفيض رسوم ترخيص المركبات ذات المحرك 4 آلاف “سي سي”، بنحو 200 دينار، وفق القرعان.
ويأتي ذلك لغايات تشجيع المواطنين على ترخيص مركباتهم ذوات المحركات فوق 3 آلاف “سي سي”.
وأكد القرعان، أن القرار سيكون ساري المفعول قريبا، وستعلن دائرة الترخيص دخوله حيز التنفيذ من أجل إشعار المواطنين بذلك، بحسب حديثه لإذاعة الأمن العام.
وأمس الأحد؛ قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام لغايات توحيد شرائح الرُّسوم وتحقيق المساواة بين جميع مالكي سيَّارات الرُّكوب الصَّغيرة الخصوصيَّة والتأجير من نفس النَّوع وسِعة المحرِّك


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