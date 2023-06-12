بنك الإسكان يُطلق حملة قروض السيارات 2023 “قرضك 4 جيد” مع العديد من المزايا

وطنا اليوم:أطلق بنك الإسكان مؤخراً حملة قروض السيارات للعام 2023 بعنوان “قرضك 4 جيد”، الهادِفة لتَمكين العملاء من الحصولِ على سيارةِ أحلامهم بتسهيل اقتنائهم لها، وذلك من خلال التمويل الذي تَصل نسبته إلى 100% من قيمة السيارة لِغاية 150 ألف دينار، وبشروط ميسرة ومُدَد تمويل وسداد طويلة وفترة سماح مَرنة، فضلاً عن العديد من المزايا التي تَقوم على مبدأ مكافآت الاسترداد النقدي المتمثلة برسوم التأمين الشامل، وفاتورة الكهرباء للسيارات الكهربائية، واللوحات المميزة.

إذ يتيح بنك الإسكان من خلال عرضه الذي يَستمر من 11 حتى 30 حزيران 2023، الفرصة أمام العملاء لاختيار ما يُناسب احتياجاتهم ويُلبي تطلعاتهم؛ ذلك أنّ الحملة تَشمل تمويل السيارات بأنواعها من السيارات الجديدة الكهربائية وسيارات الهايبرد وسيارات البنزين 2020 فما فوق، باختلافِ موديلاتها وفئاتها، ومن أي من المعارض والوكالات المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

وباعتباره من البنوك الملتزمة تِجاه دعم التحول نحو الاقتصاد المستدام، وبِهدف التشجيع على الاستثمار في السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، فإن بنك الإسكان يتكفل ضمن الحملة بدفع فاتورة الكهرباء الشهرية لمدة سنة بحد أقصى 30 دينار شهرياً كاسترداد نقدي يَحظى به العملاء في حال سداد القيمة المترتبة عليهِم من خلال نظام إي فواتيركم عبر تطبيق إسكان موبايل ضمن الخيارات المتاحة له ضمن الامتيازات.

وتأتي هذه الحملة امتداداً لحملات سابقة من تلك التي يحرص بنك الإسكان على اطلاقها لِتقديم حلول تمويلية لِمواكبة احتياجات العملاء، بما يسهل تفاصيل حياتهم ويثري تجربتهم معه باستمرار.

-خاضع لشروط واحكام البنك