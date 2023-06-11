بيان صادر عن اعضاء في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الاردنيين

وطنا اليوم – أعرب أعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين الأردنيين الموقعين على هذا البيان عن إدانتهم واستيائهم البالغ من الأعتداء الذي تعرض له نقيب الصحفيين وأعضاء في مجلس النقابة يوم الخميس الماضي أثناء إنعقاد جلسة مجلس النقابة.

وإذ ينطلق الموقعون على هذا البيان من إيمانهم بقيمة العمل النقابي ، وأن نقابة الصحفيين هي المظلة ، والبيت الحامي ، لجميع منتسبيها و منتسباتها ، ومن حرصهم على أن تظل صورتها ناصعة في البلاد وخارجها ، وأنها القوة الحماية للحقوق والحريات ، والذود عن أعضائها كافة ، ولكونها الملاذ الأول لحل الخلافات بروح يسودها الحوار البناء الديمقراطي ، وإذ يرفضون العنف بكل أشكاله منطلقاً وسبيلاً و أداة للعمل النقابي وبناء التفاهمات ، فإنها تدعو كل الأعضاء للتضامن لحشد التأييد للخطوات التالية :

١- اللجوء لبيت النقابة لتسوية الخلافات مع إحترام كرامات الجميع دون إساءة أو إنتقاص من قدرهم ومكانتهم.

٢- إدانة العنف ، ورفضه مشددين على أهمية الإعتذار للزملاء المعتدى عليهم.

٣- حث الزملاء في مجلس النقابة لإحتواء الأزمة بعد ضمان وكفالة إعادة الإعتبار لهم بالأطر النقابية ، كما تدعوهم لإعلاء مصلحة النقابة وشأنها ، ومعالجة تداعيات ما حدث داخل بيت الصحفيين.