بدء وصول الحجاج الفلسطينيين إلى الأردن الثلاثاء

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة أمن الجسور، العقيد رأفت المعايطة، أنّ الأردن سيستقبل ما يقارب 4500 حاج من عرب الـ48 والضفة الغربية، منهم 4 آلاف سيتجهون برا عبر جسر الملك حسين إلى الحدود الأردنية السعودية ونحو 1300 إلى مطار الملكة علياء ليغادروا إلى الأراضي السعودية جواً.

وقال المعايطة لإذاعة الأمن العام، إن قدوم الحجاج من الأراضي الفلسطينية يبدأ من يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 حزيران الحالي، بواقع 60 حافلة يومياً، على ان تكون عودتهم ما بين 28 – 30 حزيران.

وقامت إدارة جسر الملك حسين، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يتعلق بالأعداد وطرق تفويج الحجاج باتجاه الحدود السعودية أو المطار، وعودتهم بالعكس.

وأضاف المعايطة أنّ إدارة أمن الجسور أعدت خطة بدأ تطبيقها بالفعل، من خلال تجهيز مراكز الاستقبال وتجهيز كافة قاعات مدينة الحجاج من مرافق صحية وكافتيريا وأنظمة التكييف، وزيادة أعداد رجال الأمن العام، وتأمين المرافقات الامنية بالتعاون مع إدارة الدوريات الخارجية ومديريات الشرطة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الصحية في منطقة جسر الملك حسين.

وبين أنّ التجهيزات التي عملت عليها إدارة أمن الجسور فإنّ معاملة الحاج الواحد لن يتجاوز وقتها أكثر من 10 دقائق، لتدقيق الوثائق والأوراق