بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليومين القادمين

منذ دقيقة واحدة
انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليومين القادمين

وطنا اليوم:ينتهي تأثر الأردن بمنخفض جوي خماسيني غير مُعتاد وصوله إلى المنطقة في مثل هذا الوقت من العام و تندفع خلفه تيارات هوائية غربية ذات درجات حرارة أقل من مُعدلاتها المعتادة تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل طفيف في عموم المناطق خلال اليومين القادمين.
و يُتوقع بمشيئة الله أن تكون درجات الحرارة أدنى من مُعدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية يومي الأحد و الإثنين، و يكون الطقس دافئاً فوق المُرتفعات الجبلية العالية، و حاراً نسبياً في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة، مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُتوسطة و عالية، و الرياح شمالية غربية إلى غربية مُعتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً.
أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس لطيفاً بوجه عام في مُعظم المناطق، قد يميل للبُرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الليل المُتأخرة، و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

09:56

المهن الطبية المساندة تنفذ وقفة احتجاجية لعدم تنفيذ مطالبهم

09:51

البنك الدولي يحوّل 7.6 ملايين دولار إضافية للأردن

09:44

الداخلية توضح آلية دخول السوريين المقيمين في الدول الأوروبية للأردن

09:39

الأمن العام يضبط سرعات متهورة على الطرق الخارجية

09:34

وفاة فتاة دهسا على اوتوتستراد الزرقاء

09:29

تسجيل 231 حالة عمالة أطفال بالأردن منذ بداية العام الحالي

09:24

وفيات الاحد 11-6-2023

09:18

ترمب يصف النظام القضائي الأمريكي بـ الفاسد

08:51

هل أصبح تقسيم الأقصى وشيكا؟

06:21

40 % من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يكررون الجريمة

06:18

متخصصون : قطاع المدارس الخاصة مشوه

06:13

مانشيستر سيتي بطلا لدوري ابطال اوروبا

وفيات

وفيات الاحد 11-6-2023الدكتورة دهمه الحجايا تنعى اللواء سلمان المعايطةوفاة اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطةوفيات الجمعة 9-6-2023وفيات الخميس 8-6-2023