انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليومين القادمين

وطنا اليوم:ينتهي تأثر الأردن بمنخفض جوي خماسيني غير مُعتاد وصوله إلى المنطقة في مثل هذا الوقت من العام و تندفع خلفه تيارات هوائية غربية ذات درجات حرارة أقل من مُعدلاتها المعتادة تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل طفيف في عموم المناطق خلال اليومين القادمين.

و يُتوقع بمشيئة الله أن تكون درجات الحرارة أدنى من مُعدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية يومي الأحد و الإثنين، و يكون الطقس دافئاً فوق المُرتفعات الجبلية العالية، و حاراً نسبياً في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة، مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُتوسطة و عالية، و الرياح شمالية غربية إلى غربية مُعتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس لطيفاً بوجه عام في مُعظم المناطق، قد يميل للبُرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الليل المُتأخرة، و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة