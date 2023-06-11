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المهن الطبية المساندة تنفذ وقفة احتجاجية لعدم تنفيذ مطالبهم

منذ ساعة واحدة
المهن الطبية المساندة تنفذ وقفة احتجاجية لعدم تنفيذ مطالبهم

وطنا اليوم:نفذ العاملون في المهن الطبية المساندة والإدارية والمحاسبة في مستشفى الأمير حمزة بعمان وقفة احتجاجية لمدة ساعتين، اليوم الأحد، نتيجة لاستمرار تجاهل مطالبهم المتعلقة بالعلاوات، على الرغم من تعهد مدير المستشفى بتلبيتها.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنّها سلمت وزارة الصحة ومدير مستشفى الأمير حمزة كتاب إشعار بتنفيذ الوقفة للوقوف على مطالبهم بعد عدم تحقيقها من قبل الوزارة.
وبينت اللجنة أنّ الأقسام المشاركة في الوقفة الاحتجاجية على مستوى المملكة ستشمل المحاسبين والإداريين وفنيي الاشعة التشخيصية والقسطرة وتفتيت الحصى، وفنيي المختبرات وبنك الدم، وفنيي التخدير والإنعاش، فنيي السجلات الطبية، وفنيي العلاج الطبيعي والتأهيل، فنيي السمعيات والنطق.
والمطالب التي تنادي فيها اللجنة، هي العلاوة الفنية بنسبه 135% أسوة في التمريض والصيادلة والأطباء وذلك حسب قرارات وزارة الصحة ووزير الصحة منذ 2020 وخطابات رئاسة الوزراء الى وزير الصحة رئيس ديوان الخدمة المدنية آخرها كتاب وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وذلك بتاريخ 19/5/2021.
وكما تطالب ببدل العمل الإضافي ومساواتهم بالأطباء والصيادلة والممرضين ونقاط الحوافز التي تم إضافتها مؤخراً في تمريض العناية الحثيثة.
وعاودت اللجنة دعوة تنفيذ مطلبها بإعادة علاوة خطورة الأشعة


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