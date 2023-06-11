الداخلية توضح آلية دخول السوريين المقيمين في الدول الأوروبية للأردن

وطنا اليوم:أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، آلية دخول السوريين المقيمين في الدول الأوروبية، للأراضي الأردنية.

وزارة الداخلية قالت، إنه يتوجب تقديم المواطن السوري المقيم في إحدى الدول الأوروبية، بطلب للسماح له بالدخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (https:// eservices. moi. gov. jo/ MOI_EVISA) مرفق به الوثائق التالية:

1_صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

2_صورة عن إقامته في البلد المقيم فيه سارية المفعول لمده لا تقل عن ستة أشهر.

3_تعبئة النموذج على الموقع الإلكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بجواز السفر.

متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7-10ايام عمل).

كما يشترط أن يكون بحوزته عند القدوم على تذكرة سفر إياب وذهاب.

كما بينت وزارة الداخلية، آلية دخول السوريين (الحاصلين على وثيقة سفر أجنبية بما فيها الصادرة عن إحدى الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا… إلخ).

وأشارت إلى أنه يتقدم المواطن السوري الحاصل على وثيقة سفر أجنبية بطلب تأشيرة دخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (https:// eservices. moi. gov. jo/ MOI_EVISA) مرفق به الوثائق التالية:

1_صورة عن وثيقة السفر الأجنبية سارية المفعول لمده لا تقل عن ستة أشهر

2_صورة عن جواز سفره السوري (أن وجد)

3_تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية على الموقع الإلكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بوثيقة السفر.

متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7-1ايام عمل).

كما يشترط أن يكون بحوزته عند القدوم على تذكره سفر إياب وذهاب.

أما بشأن الرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في كندا وأستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، قالت وزارة الداخلية، إنهم لا يحتاجون إلى موافقة مسبقة لدخول البلد إلا في حالة واحدة ٫ إذا كان المعنى كان لاجئا في الأردن وغادر أراضي المملكة إلى دولة أخرى فإنه يحتاج إلى موافقة من خلال التقديم على موقع خدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (https:// eservices. moi. gov. jo/ MOI_EVISA) مرفق به الوثائق التالية: 1_صورة عن جواز السفر السوري الساري المفعول لمده لا تقل عن ثلاثة أشهر.

2_صورة عن إقامته في البلد المقيم فيه بإحدى هذه الدول سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

3_تعبئة النموذج على الموقع إلكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود في بجواز السفر.

متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7_10 أيام عمل)

كما يشترط أن يكون بحوزته عند القدوم على تذكره سفر إياب وذهاب.