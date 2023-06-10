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العيسوي يحضر احتفالاً بمناسبة زفاف ولي العهد والاعياد الوطنية

منذ 4 ساعات
العيسوي يحضر احتفالاً بمناسبة زفاف ولي العهد والاعياد الوطنية

 

 

وطنا اليوم – اقام النائب الدكتور أحمد جميل العشا اليوم السبت مهرجاناً وطنياً كبيراً بمناسبة حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. المهرجان الذي أقيم في منطقة المقابلين بالعاصمة عمان حضره رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا ووزير الداخلية مازن الفراية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان بالأضافة لعدد من الأعيان والنواب. حيث قام العيسوي بالقاء كلمة بهذا المناسبة الوطنية، بالاضافة للعديد من الكلمات والفعاليات


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