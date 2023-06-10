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الطويسي يرجح ان تكون هناك “خلافات داخلية” وراء القرار الكويتي

منذ 17 ثانية
الطويسي يرجح ان تكون هناك “خلافات داخلية” وراء القرار الكويتي

 

 

وطنا اليوم – رجّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الأستاذ الدكتور عادل الطويسي، أن يكون قرار دولة الكويت بخصوص وقف ابتعاث الطلبة لدراسة التخصصات الطبية في الجامعات الأردنية مرتبطا بـ “خلافات داخلية” بين أصحاب القرار هناك، لا سيّما “بعد فوز المعارضة بنسبة (80%) من مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة”، مشيرا إلى أن حادثة مشابهة وقعت إبان تولّيه مسؤولية الوزارة، وكان السبب “خلافات بين وكيل الوزارة والوزير آنذاك”.
وقال الطويسي في تصريح له  “لا بدّ لنا من التروّي في الردّ والتعامل مع القرار الكويتي حتى تنجلي الأمور ويُعرف السبب الحقيقي وراء اتخاذ القرار، ولا يجب أن يكون القرار سببا في هزّ الثقة بسمعة التعليم العالي بالأردن”.
وأضاف الطويسي أن “الدول الأخرى لها آليات وأساليب معيّنة لقياس مستوى التعليم في الجامعات الأجنبية، ولا أعتقد أن الجامعات الأردنية وصلت لمستوى عدم رغبة الدول الأخرى بالتدريس فيها”.
وشدد الطويسي على أنه “رغم الاشكاليات التي تواجهها الجامعات من زيادة في أعداد الطلبة وغيرها، إلا أن مستوى التعليم لايزال جيّدا ولا يجوز الطعن به”.
وختم الطويسي حديثه بالقول: “يجب أن لا تهزّنا القرارات التي تتخذ من قبل الآخرين، وأن لا نفقد الثقة بمؤسساتنا التعليمية، فجامعاتنا ومؤسساتنا ليست هشّة”.

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