تجار قطريون يستعدون لاستيراد الاضاحي من الاردن

وطنا اليوم-قال تجار ماشية وشركات استيراد وتصدير قطرية، اليوم السبت، إنهم يستعدون لاستيراد كميات كبيرة من خراف الأضاحي لعيد الأضحى المبارك، من الأردن.

وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الخراف المستوردة من الأردن تتميز بمواصفات ومقاييس جودة عالية، ما يجعلها تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين القطريين وشريحة واسعة من المستهلكين في السوق القطري.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للسوق القطري لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وضمان توفر حاجة السوق من خراف الأضاحي لتلبية الطلب المتوقع في ظل عدم كفاية الخراف المحلية لحجم الاستهلاك.

وقال تاجر الخراف عبد المطلب النعيم، إن السوق القطري يفضل الخراف الأردنية إلى جانب أنواع قليلة أخرى من الخراف تستوردها البلاد من الخارج وخصوصا من بعض دول المنطقة مثل تركيا وسوريا والسودان.

وأشار إلى أن الخراف الأردنية جودتها عالية ولحومها مرغوبة لدى معظم شرائح المجتمع القطري، وخاصة المواطنين القطريين، فضلا عن تميزها بأسعار معقولة مقارنة مع العديد من الأنواع الأخرى المستوردة من الخارج.

ويحرص تجار الماشية وشركات الاستيراد والتصدير في قطر كل عام، على توفير حاجة السوق المحلي من خراف الأضاحي من نوعيات جيدة وبأسعار مناسبة، على الرغم من أن وزارة التجارة والصناعة القطرية تطرح مبادرة للمواطنين كل عام لتوفير حاجتهم من خراف الأضاحي بأسعار تفضيلية مدعومة.

من جانبه، قال التاجر عوض الحسن، الذي يدير شركة تعمل في مجال استيراد الماشية بالسوق القطري، إن حاجة قطر من خراف الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك كل عام، تقدر بنحو 100 ألف خروف، موضحا أن معظم هذه الكمية يتم استيرادها من الخارج، خاصة من الأردن وسوريا والسودان، بخلاف الكميات المنتجة محليا، وتلك المبردة والمجمدة المستوردة بمختلف أنواعها.

ويرى الحسن، أن الإقبال الكبير على الخراف الأردنية بشكل خاص، يعود إلى نوعيتها المتميزة وأسعارها الجيدة، التي تعتبر بشكل عام في متناول مختلف شرائح المستهلكين.

وأشار إلى أن أسعار الخراف الأردنية المتوقعة خلال عيد الأضحى المقبل تتراوح ما بين 1200 – 1400 ريال (329.6 – 384.6 دولار) للخروف الذي يتراوح حجمه ما بين 30 – 40 كغم، مبينا أن هذه الأسعار ارتفعت بنسبة 25 بالمئة عن معدلاتها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وطرحت وزارة التجارة والصناعة القطرية بالتعاون مع شركة ودام الغذائية الحكومية أخيرا، مبادرة وطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لعيد الأضحى المبارك.

وبموجب هذه المبادرة، سيتم توفير نحو 30 ألف رأس من خراف الأضاحي المحلية والمستوردة للمواطنين هذا العام، لبيعها بأسعار مدعومة ومخفضة، بواقع خروفين لكل مواطن، حيث يبلغ سعر الخروف البلدي 900 ريال، بينما يصل سعر المستورد إلى 800 ريال.

وبحسب وزارة التجارة والصناعة القطرية، تأتي هذه الخطوة في إطار حرصها على تشجيع ودعم مربي الثروة الحيوانية من أجل زيادة الإنتاج المحلي من الأغنام، وحماية البيئة التجارية والاقتصادية في البلاد، لضمان توازن معادلة العرض والطلب بما يساهم باستقرار الأسعار في الأسواق وحصول المواطنين على اللحوم الحمراء الطازجة بأسعار مناسبة.

— (بترا)