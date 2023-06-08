مجلس المحافظة :تعنت وزير الأشغال يقف حائلا دون تنفيذ مشاريعنا

وطنا اليوم:توعد مجلس محافظة العاصمة بعدم تخصيص موازنة لوزارة الاشغال ضمن موازنة محافظة العاصمة القادمة، احتجاجا على تعنت وزير الأشغال المهندس ماهر ابو السمن بعدم اصدار استثناءات بفتح الطرق الزراعية التي تخدم مصالح المواطنين.

وقال المجلس في بيان له، إنه لا يرى تعاونا ملموسا كافيا من قبل وزارة الأشغال في هذا الصدد، مؤكدا أن إعاقة الوزارة لفتح الطرق الزراعية في الألوية والبلدات التابعة لمحافظة العاصمة، يؤثر بشكل سلبي كبير على العديد من المشاريع والاستثمارات ويعطل الخدمات الواجب تقديمها للمواطنين