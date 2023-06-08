بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مجلس المحافظة :تعنت وزير الأشغال يقف حائلا دون تنفيذ مشاريعنا

منذ 3 ثواني
مجلس المحافظة :تعنت وزير الأشغال يقف حائلا دون تنفيذ مشاريعنا

وطنا اليوم:توعد مجلس محافظة العاصمة بعدم تخصيص موازنة لوزارة الاشغال ضمن موازنة محافظة العاصمة القادمة، احتجاجا على تعنت وزير الأشغال المهندس ماهر ابو السمن بعدم اصدار استثناءات بفتح الطرق الزراعية التي تخدم مصالح المواطنين.
وقال المجلس في بيان له، إنه لا يرى تعاونا ملموسا كافيا من قبل وزارة الأشغال في هذا الصدد، مؤكدا أن إعاقة الوزارة لفتح الطرق الزراعية في الألوية والبلدات التابعة لمحافظة العاصمة، يؤثر بشكل سلبي كبير على العديد من المشاريع والاستثمارات ويعطل الخدمات الواجب تقديمها للمواطنين


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

19:56

ترقية الدّكتورة الأديبة سناء الشّعلان إلى رتبة الأستاذيّة‎‎

19:48

إطلاق منصة تقدم منحا للطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في العراق

19:45

العثور على مغارة في اربد وإعادة ردمها

19:40

أمانة عمان تـعلن حالة الـطوارئ المتوسطة

19:35

الكويت توقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن

19:28

الأجهزة الأمنية تكثف البحث عن الشاب هادي القواقنة

19:15

صندوق المناخ الأخضر يقدم دعما للأردن بـ 25 مليون دولار

19:08

توصية ببناء 3 سدود جديدة في الأودية الجنوبية من الأردن

19:00

مديرية الأمن العام تودع مرتباتها المشاركة في قوات حفظ السلام

18:59

اقتحام رام الله رسالة سياسية واضحة وانتهاك خطير لكل الاتفاقات مع السلطة الفلسطينية

18:55

نادي جامعة البترا يشارك في بطولة القدس والكرامة لقدامى اللاعبين

16:25

5 قتلى بإطلاق نار خلال شجار في يافة الناصرة المحتلة

وفيات

وفيات الخميس 8-6-2023وفيات الأربعاء 7-6-2023البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبةوفيات الثلاثاء 6-6-2023وفيات الاثنين 5-6-2023