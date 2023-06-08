منح الطالبة هند الشروقي درجة الدكتوراة في الارشاد النفسي والتربوي من جامعة مؤتة

وطنا اليوم – منحت جامعة مؤتة “السيف والقلم” الطالبة هند صالح محمد الشروقي درجة الدكتوراه في الارشاد النفسي والتربوي من كلية العلوم التربوية بالجامعه بعد مناقشة اللجنة المكونة لاطروحة الدكتوراه والموسومة على “مستوى إدارة الذات ورأس المال النفسي لدى النساء المنتسبات للأحزاب السياسية وعلاقته بجودة الحياة الأسرية لديهن”.

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور أحمد أبو اسعد مشرفًا ومقرراً والأستاذ الدكتور أحمد عربيات عضواً داخليًا والدكتور صهيب التخاينة عضوًا داخليًا والأستاذ الدكتور صاحب الجنابي عضوًا خارجياً.

وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات النادرة في الوطن العربي والتي جاءت أهميتها بالتعرف على الحياة النفسية لفئة النساء المنتسبات للأحزاب السياسية وما يترتب عليه من تغيرات في حياتهن الأسرية.

تهانينا القلبية الحارة وألف الف مبروك

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