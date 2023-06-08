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الأرصاد تحذر من خطر تدني الرؤية بسبب الغبار

منذ 3 ثواني
الأرصاد تحذر من خطر تدني الرؤية بسبب الغبار

وطنا اليوم:حذرت إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تشكل عواصف غبارية ورملية، ولا سيما في جنوب وشرقي المملكة.
وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن هناك احتمالية كبيرة لتشكل عواصف غبارية ورملية نهاية الأسبوع، خاصة في جنوب وشرق المملكة، والتي تنشأ مع تشكل الغيوم الرعدية، ولاسيما في تلك المناطق التي تشهد تساقط زخات من المطر قد تكون مصحوبة بالرعد.
وبين أن زخات المطر المتوقعة قد تطال معظم مناطق المملكة، والمناطق الجنوبية والشرقية من المملكة قد تشهد زخات من البرد، موضحا أن هذه الأجواء غير المستقرة ستنتهي مع مساء يوم السبت.
وأهاب بالسائقين أخذ الحيطة والحذر عند التنقل على الطرقات الخارجية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح الجنوبية الغربية النشطة، والتي قد تصل الهبات المرافقة لها إلى 60كم/الساعة


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