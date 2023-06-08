الفايز: يجب تبني الأوراق النقاشية للملك كاملة

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن على الدولة الأردنية تبني الأوراق النقاشية لجلالة الملك كاملة.

وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن بمناسبة عيد الجلوس الملكي، إن جلالة الملك عبد الله الثاني وضع خطة طريق بواسطة الأوراق النقاشية، فالإصلاح السياسي يهدف للوصول إلى الدولة المدنية وبرلمانات وحكومات حزبية.

وأضاف أن الإصلاح السياسي يراد له التدرج في التطبيق، فإن جلالة الملك مصمم على الإصلاح السياسي، وعليه فإن مجلس النواب المقبل بعد إجراء انتخابات العام المقبل سيكون فيه 41 مقعدا مخصصا للأحزاب.

وبين أنه لا بد من العمل على تغيير ثقافتنا والإيمان بالأحزاب السياسية، لكن في المقابل على هذه الأحزاب الوصول إلى عقول الأردنيين ووضع برامج خاصة تترجم على أرض الواقع.

وشدد الفايز على ضرورة التركيز على الجانب الاقتصادي، فهناك بطالة وفقر بنسبة 25 %، لذلك على الحكومة ومؤسساتها التركيز على إنشاء المشاريع الإنتاجية والعمل على إزالة معوقات الاستثمار التي يشدد عليها جلالة الملك باستمرار، داعيا في الوقت نفسه الحكومة على إيجاد حلول مرحلية مثل إيجاد فرص عمل من خلال المشاريع الزراعية حتى يتحسن الوضع الاقتصادي بالإقليم والعالم.

وأكد أن الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الحروب الأهلية في العالم العربي، جميعها عوامل تدفع إلى التركيز على الجانب الاقتصاد، وعليه لابد من إيجاد فرص العمل للشباب الذين في حال توفر هذا الجانب عليهم التفكير بالسياسة، كما أنه لابد من الإصلاح الإداري، مشيرا إلى أن الإدارة علم وفن من خلال تطبيق الانضباطية في مؤسسات الدولة جميعها وتطبيق أفضل الخدمات للمواطنين